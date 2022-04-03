Москва, , 12:07 — REGNUM YouTube удалил выпуск шоу «Севастопольского телевидения» о нацизме на Украине. Об этом 3 апреля сообщается на сайте телерадиокомпании.

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Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

В описании к удаленному видео говорилось: «Запад и Украина делают вид, что нацизма не существует, а доказательства его существования вскрываются во время российской спецоперации».

Платформа посчитала, что данный контент «нарушает правила сообщества».

Накануне в РКН предупредили, что не будут вводить новые меры против YouTube, если видеохостинг выполнит требования законодательства, и снимет ограничения с российских каналов.