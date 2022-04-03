Донецк, 3 апреля 2022, 12:04 — REGNUM ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами калибра 122 мм. Об этом 3 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:40 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Еленовку.
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