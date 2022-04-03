Воронеж, 3 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Рейсовый автобус с пассажирами загорелся на трассе в Воронежской области утром 3 апреля.

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области Сгоревший автобус

Пожар произошёл в автобусе «Верхний Мамон — Воронеж» на трассе М-4 «Дон» у поворота на село Липовка (Бобровский район), на момент происшествия в салоне находились около 30 человек.

Жар почувствовали пассажиры автобуса, они сообщили об этом водителю. Люди успели эвакуироваться из автобуса, спасли кошку и практически весь багаж, сообщили «Вести Воронеж».

В МЧС уточнили, что огонь полностью уничтожил автобус, пострадавших нет. Пожар удалось ликвидировать в 10:07.