Пекин, , 11:57 — REGNUM Крупнейшие производители персональных компьютеров и ноутбуков пересмотрели в сторону снижения прогноз рынка на ближайшие шесть месяцев. Об этом пишет газета Nikkei.

Персональный компьютер Clker-Free-Vector-Images

Мировой рынок персональных компьютеров начал активно расти в 2020 году. Рост спроса на компьютеры и ноутбуки был связан с пандемией новой коронавирусной инфекции, приведшей к росту популярности удалённой работы и учёбы.

Теперь ведущие производители, включая HP, Dell и Asustek Computer, ожидают снижения темпов роста производства в ближайшие кварталы. Производители объясняют изменение прогнозов ухудшением политической и экономической ситуации в Европе после начала российской специальной военной операции на Украине.

Они опасаются перебоев с поставками сырья, а также других проблем с логистикой. Ситуация усугубляется ростом стоимости сырья и введением новых локдаунов в Китае, который является мировым центром отрасли.

Представитель JPMorgan в Азиатско-Тихоокеанском регионе Гокул Харихаран заявил, что аналитики в 2022 году аналитики прогнозируют падение рынка персональных компьютеров на 6% в сравнении с предыдущим годом.