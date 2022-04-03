Москва, , 11:56 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра Никола Пашиняна с 30-летием установления дипотношений между государствами. Об этом 3 апреля сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За прошедшие десятилетия Россией и Арменией накоплен опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях. Хорошую отдачу дает координация усилий в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, а также взаимодействие в целях обеспечения мира, безопасности и стабильности в Закавказье», — отмечается в телеграмме.

Путин пожелал Хачатуряну и Пашиняну здоровья и успехов, а гражданам Армении — счастья и процветания.