Красноярск, 3 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки подтверждено десять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 1602 человека. Выздоровели к настоящему времени 346 257 пациентов, в том числе 188 за сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом достигло 360 160. За сутки выявлено 189 новых носителей. В ковидные стационары госпитализировано 46 человек.