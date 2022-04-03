Воронеж, , 11:46 — REGNUM Три человека, в том числе ребёнок, пострадали в результате автоаварии в Каширском районе Воронежской области 2 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП на трассе Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла на 552 км автодороги М-4 «Дон» около 12:10. По предварительным данным. Во время движения у автомобиля DAF с полуприцепом, под управлением 40-летнего жителя Ростовской области, произошла разгерметизация переднего левого колеса. В результате большегруз столкнулся с Skoda Octavia, под управлением 42-летнего воронежца.

В результате аварии травмы получили водитель легкового автомобиля и его пассажиры — девятилетний мальчик и 34-летняя женщина. Все они госпитализированы.

Полиция начала проверку по факту аварии.