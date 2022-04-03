Краснодар, , 11:35 — REGNUM В Краснодарском крае ещё 162 пациента с коронавирусом госпитализированы за сутки. Данные федеральной статистики опубликованы 3 апреля на сайте стопкоронавирус.рф. Сутками ранее, 2 апреля, сообщалось о 139 пациентах, доставленных в больницы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 443 человека — на 19 меньше, чем накануне.

Новые случаи заражения, как уточнили в региональном оперштабе, зарегистрированы в 39 районах края.

«В Краснодаре заразились 105 человек, в Геленджике — 29, в Сочи — 26, в Ейском районе — 24, в Новороссийске — 19, в Туапсинском муниципалитете — 17», — говорится в сообщении.

В общей сложности с начала пандемии на территории Краснодарского края подтвердили 252 455 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 4442. Выздоровели 237 856 человек, скончались 10 705 COVID-пациентов.

В ковид-стационарах региона остаются 1 478 человек, 52 пациента находятся на ИВЛ, один человек — на ЭКМО. Амбулаторно проходят лечение 6 367 человек.