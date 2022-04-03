Кострома, 3 апреля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Костромскую область прибыли 468 граждан, эвакуированных с территории Украины. Об этом сообщает администрация региона. В их числе 84 ребёнка.

Https://adm44.ru В поезде

Люди распределены по шести пунктам временного пребывания, обеспечены горячим питанием и вещами первой необходимости. Шести из них потребовалась госпитализация, для них готовят места в больницах.

Переселенцам помогают представители департаментов по труду и социальной защите, социальные работники, психологи, волонтеры, представители региональных управлений МВД и МЧС. Позднее беженцам помогут оформить документы, пособия, помогут с трудоустройством, определением детей в детские сады и школы.