Варшава, , 11:30 — REGNUM Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие США. Об этом 3 апреля передает Welt am Sonntag.

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«Имеет смысл расширить ядерный обмен на восточный фланг», — отметил он, добавив, что инициатива при этом должна исходить от США.

Также он предложил усилить группировку НАТО в Восточной Европе и организовать пункт командования в Польше.

24 марта на саммите НАТО лидеры альянса договорились создать 4 новые боевые группы в Венгрии, Болгарии, Словакии, Румынии.