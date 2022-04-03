Барнаул, , 11:29 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 3 апреля 2022 года вакцинирован 1 397 001 человек (+1098 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Из общего числа привитых 56335 жителей региона получили первую прививку (-174 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 239 112 (+905 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 101 554 ревакцинированных (+367 за сутки).

Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 привиты более тысячи человек