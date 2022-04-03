Симферополь, , 11:27 — REGNUM В Крыму очередной турист упал со скалы, ему потребовалась помощь спасателей. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В горах

Сообщение о происшествии в районе пещерного города «Магуп — Кале» Бахчисарайского района поступило к спасателям 2 апреля в 20:55.

Мужчина упал со скального участка, самостоятельно передвигаться он не мог. На помощь к нему были направлены сотрудники горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Пострадавшего обнаружили, сейчас им занимаются медики.

Как отмечает ИА REGNUM, это уже второй подобный случай в Крыму с начала апреля — сутками ранее в Симферополе со скалы упали два человека, им также потребовалась помощь спасателей.