Абакан, , 11:25 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки госпитализировано семь пациентов с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего к 3 апреля в ковидных стационарах республики лечатся 158 человек.

Ковидный стационар Министерство здравоохранения Тувы

Двое тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении на дому находятся ещё 274 носителя коронавируса.

Общее число летальных случаев среди ковид-пациентов в регионе с начала пандемии достигло 2363. За сутки скончались ещё два человека — женщина в возрасте 80 лет и 75-летний мужчина.

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