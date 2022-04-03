Тасеевский район, Красноярский край, 3 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Тасеевском районе Красноярского края заключён под стражу 51-летний мужчина, обвиняемый в убийстве супруги. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, тело женщины 35-летней нашли 28 марта на свалке.

Цитата из видео ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Убийство в Тасеевском районе Красноярского края

По версии следствия, в тот вечер между пьяными супругами произошёл конфликт, в ходе которого мужчина ударил жену ножом. В результате потерпевшая скончалась на месте.

«С целью сокрытия совершенного преступления мужчина погрузил тело супруги в свой автомобиль и вывез на участок местности в лесном массиве, рядом со свалкой бытовых отходов вблизи села Тасеево, присыпав снегом и ветками», — отметили в управлении.

Через пару часов мужчина обратился в полицию с заявлением об исчезновении супруги. В ходе осмотра дома следователи нашли следы криминального характера происшествия, после чего подозреваемый признался в убийстве.