Ялта, Крым, , 11:18 — REGNUM Шесть человек получили травмы в результате автоаварии в районе Гурзуфа в Крыму утром 3 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республики Крым.

На месте аварии Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

Сообщение об аварии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 09:30. Два легковых автомобиля столкнулись на участке автодороги в районе моста в пгт. Гурзуф ГО Ялта.

На место аварии были направлены спасатели, экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. Одного из пострадавших сотрудникам МЧС пришлось деблокировать из автомобиля.

По данным МЧС, в аварии пострадали шесть человек, они переданы медикам.