Воронеж, , 11:11 — REGNUM Несколько зданий пострадали в результате урагана в Воронежской области 2 апреля.

Ураган Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, жители Россоши в соцсетях делятся фотографиями и видео, на которых видны поваленные деревья, повреждённые рекламные щиты. В паблике «Привет, Россошь сей час, за рулем» в «ВКонтакте» пользователи сообщили о повреждении кровли пятиэтажного жилого дома на улице Лизы Чайкиной. Также повреждения получила кровля дома на улице Алексеева. В Павловском районе, в селе Заосередные Сады, ураган буквально сорвал кровлю со здания трёхэтажной гостиницы, об этом сообщило «Моё!».

Как сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер в сочетании с ливнями и грозой обрушился на регион вечером 2 апреля. Энергетики сообщали о ряде локальных повреждений сети, которые были восстановлены к утру 3 апреля.