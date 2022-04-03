Вашингтон, , 11:06 — REGNUM Съёмки комедийного боевика «Плохие парни 4» временно остановлены из-за скандала с участием исполнителя главной роли Уилла Смита. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

Уилл Смит в роли Генри Брогана Цитата из к/ф «Гемини». реж. Энг Ли. 2019. Китай, США

Инцидент с Уиллом Смитом произошёл на вручении кинопремии «Оскар». После шутки в адрес жены актёр ударил ведущего церемонии — комика Криса Рока. Позже Смит принял решение покинуть Академию кинематографических искусств и наук США, которая присуждает премию «Оскар».

По данным The Hollywood Reporter, ещё одним последствием скандала стала остановка разработки фильма «Плохие парни 4». Отмечается, что работа над фильмом приостановлена на неопределённый период.

Оригинальный боевик «Плохие парни» с Мартином Лоуренсом и Уиллом Смитом в главных ролях вышел в 1995 году. Успех фильма положил начало франшизе, планировалось, что четвёртый фильм серии выйдет в 2023 году.

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