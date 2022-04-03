Исламабад, 3 апреля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В парламенте Пакистана отклонили принятие вотума недоверия Имрану Хану — премьер-министру страны, передает 3 апреля Dawn.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

«Вице-спикер Национальной ассамблеи Касим Хан Сури отклонил вотум недоверия Имрану Хану, назвав его противоречащим ст. 5 Конституции», — отмечается в сообщении.

Ранее оппозиция инициировала попытку объявить вотум недоверия Имрану Хану, обвиняя его в неспособности улучшить экономическую ситуацию и в коррупции.