Карталы, Челябинская область, 3 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Карталах Челябинской области 17-летняя девушка «помогла» мужчине отправить деньги родственнику, отправив при этом средства на свой счёт. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Пострадавшим оказался 47-летний местный житель. По данным следствия, он хотел отправить родственнику 40 тыс. рублей, но дважды не сумел это сделать и обратился за помощью к компании подростков. Вместе с одной из девушек перевод был совершён, но затем выяснилось, что деньги не поступили адресату.

Гражданку 2005 года рождения оперативно задержали. Средства она уже потратила. Теперь ней грозит уголовный срок за мошенничество.