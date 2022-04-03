Минусинский район, Красноярский край, 3 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Минусинском районе Красноярского края ликвидирован лесной пожар на площади 300 гектаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Temvremenem.me Лесной пожар

Возгорание на свалке вблизи посёлке Зелёный бор началось 2 апреля после обеда. Из-за порывистого ветра пламя перекинулось на лесной массив и садоводческое товарищество. В результате сгорели 20 дачных домов.

В тушении огня было задействовано более 360 человек и 114 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Спустя сутки после начала пожар был локализован, а затем ликвидирован.

«В условиях сухой и ветреной погоды жителей просят быть предельно бдительными и внимательными, отказаться от использования огня», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа для установления причин и всех обстоятельств произошедшего.