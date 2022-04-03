Симферополь, , 11:01 — REGNUM В Республике Крым за сутки в больницы попали 39 пациентов с заражением коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 3 апреля. Накануне, 2 апреля, сообщалось о 35 госпитализированных крымчанах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки на территории Крыма положительные результаты тестов на коронавирус получили 198 человек — это на 31 случай заражения меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением ещё 206 человек. Подтверждена смерть ещё четырёх пациентов с COVID-19.

За весь период пандемии в Крыму официально зарегистрировано 178 807 случаев заражения коронавирусом. В больницы попали 57 971 человек. Полностью преодолели COVID-19 170 460 человек. Жертвами инфекции в Крыму стали уже 5 115 пациентов.