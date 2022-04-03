Донецк, , 10:58 — REGNUM За сутки военные ДНР уничтожили 78 украинских националистов. Об этом 3 апреля сообщает Народная милиция ДНР.

МГБ ДНР Mgbdnr.ru

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Кроме того, за сутки уничтожили один танк, две БМП, один расчёт ЗУ-23, 3 бронированные машины и 1 грузовой автомобиль, отмечается в сообщении.

Силы ДНР захватили один бронированный автомобиль, два 120-миллиметровых миномета и склад ВСУ с вооружением и боеприпасами.