Братск, Иркутская область, 3 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Прокуратура Братского района Иркутской области организовала проведение проверки в связи с поступившим сообщением о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса. Об этом 3 апреля сказано на сайте надзорного ведомства.

ДТП

Известно, что от полученных травм погибли два пассажира автомобиля, а водитель автомобиля и еще два пассажира, в их числе подросток, госпитализированы в лечебные учреждения г. Братска. Сведений о получении травм пассажирами и водителем автобуса не имеется. Причины произошедшего выясняются.В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 апреля на 281 км федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» вблизи посёлка Зяба Братского района произошло ДТП: в результате столкновения Toyota Camry и маршрутного автобуса, следовавшего из Иркутска в Новую Игирму, автобус съехал с проезжей части.

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