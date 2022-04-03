Москва, 3 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. За сутки прирост осадков в Москве составил 20 мм. Об этом 3 апреля сообщили в метеобюро столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

По предварительным данным, за сутки в столице выпало 45% месячной нормы осадков.

Как отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, снежный покров превысил норму вдвое и вырос на 21 см, что является рекордом для этого дня.

Такие показатели считаются нормой для 22 февраля, добавил он.