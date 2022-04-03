Улан-Удэ, , 10:48 — REGNUM Артисты из Бурятии продолжают выступления на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины в поддержку российской армии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, 28 марта они прилетели в Севастополь.

Артисты из Бурятии в республиках Донбасса Правительство Бурятии

После ряда выступлений в крымских городах, группа улетели в Ростов-на-Дону, откуда 31 марта прибыли в народные республики Донбасса. В Луганске они устроили концерт в здании театра, в Донецке — в двух воинских частях в 50 км от боевых действий. Артисты также выступают в госпиталях для раненных в ходе спецоперации.

Напомним, в состав группы входят представители ансамбля «Забава», национального театра песни и танца «Байкал», Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Цыдынжапова и так далее.

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