Кагальницкий район, Ростовская область, 3 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Ростовской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Инцидент случился вечером 2 апреля на улице Вокзальной в станице Кагальницкой. Огонь в частном доме распространился на площади 30 кв. метров. В результате пожара погиб мужчина.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.