Севастополь, , 10:44 — REGNUM В Севастополе в ковид-стационары за сутки попали 13 пациентов, сообщили в департаменте здравоохранения города 3 апреля. Сутками ранее, 2 апреля, сообщалось о 17 госпитализированных севастопольцам.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 13 человек. Выписаны 18 пациентов. На данный момент в больницах находится 219 пациентов, из них 155 — с подтвержденным COVID-19», — уточнили в департаменте.

За сутки в городе положительные результаты тестов на коронавирус получили 132 человека — на 26 больше, чем накануне. Скончались ещё четыре ковид-пациента.

За время пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились82 040 человек, выздоровели 78 876. Скончались от осложнений на фоне коронавируса 2 289 человек.