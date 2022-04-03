Москва, , 10:43 — REGNUM Холдинг Росэлектроника продемонстрировал микродисплей на органических электролюминесцентных светодиодах (OLED) для тепловизоров и других устройств. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Тепловизионные и ночные прицелы и бинокуляры Дарья Антонова © ИА REGNUM

Устройство размером с десятирублёвую монету стало первым отечественным OLED-дисплеем подобных размеров. Разрешение дисплея составляется 1280×1024 пикселей с шагом пикселей в 12 мкм. Микродисплеи будут использоваться в устройствах виртуальной реальности, тепловизионных прицелах и тепловизорах.

В Ростехе напомнили, что технологией создания микро-OLED дисплеев владеет только пять стран. При изготовлении дисплеев требуется высокая точность обработки верхнего стека кремниевой сверхбольшой интегральной схемы и нанесения многослойной OLED-структуры.

В России производством таких дисплеев занимается Центральный научно-исследовательский институт «Циклон», входящий в состав холдинга Росэлектроника. Специалисты компании выпускают тепловизионные прицелы и камеры, а также решения для гражданского сектора.

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