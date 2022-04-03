Кемерово, , 10:41 — REGNUM В Кемеровской области в 2023 году пройдут концерты воспитанников Московской государственной академии хореографии. Об этом после встречи с ректором академии Мариной Леоновой сообщила министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Юдина.

Встреча ректора Московской государственной академии хореографии Марины Леоновой и министра культуры и национальной политики Кузбасса Анны Юдиной t. me/yu_anna1111

«Они пройдут в Кемерово на двух площадках — на сцене Филармонии Кузбасса и Музыкального театра Кузбасса им. А. К. Боброва, — написала в своём телеграм-канале Юдина. — Это будет подарок кузбасским поклонникам балета в рамках гастрольного тура по регионам, где есть филиалы академии, в честь 250-летнего юбилея МГАХ, который вуз отметит в следующем году».

По словам Леоновой, рассматривается возможность приезда детей из Москвы, Владивостока и Калининграда. Также выступят воспитанники кемеровского филиала.

Отмечается, что средства от продажи билетов пойдут на развитие филиала.