Иркутск, , 10:38 — REGNUM Собранные следственным отделом по Кировскому району Иркутска доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летнему мужчине. Он признан виновным в убийстве по найму. Подробности 3 апреля сообщает телеграм канал СУ СК России по Иркутской области.

Убийство Pixabay.com

В сентябре 2001 года к обвиняемому обратился приятель с предложением совершить убийство хозяйки квартиры в центре Иркутска, обещая за указанное преступление 50% от стоимости указанной квартиры после продажи.

Мужчина пришел в квартиру к ранее не знакомой женщине, где движимый корыстными побуждениями, нанес 39-летней потерпевшей множественные удары руками по голове и телу, после чего задушил её и скрылся с места преступления.

Долгое время преступление оставалось не раскрытым. Следователи-криминалисты регионального СК совместно с сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Иркутское» провели кропотливую работу по раскрытию этого преступления. Они вышли на след подозреваемого в феврале 2021 года.

При содействии сотрудников СОБР Управления Росгвардии подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый местный житель.

В ходе расследования также установлен заказчик убийства, но в связи с тем, что он скончался в 2005 году, уголовное дело в отношении него прекратили. Следователи СК собрали полную доказательственную базу причастности обвиняемого к убийству, после чего направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Суд с учетом мнения прокурора назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2022 года в Ставропольском крае задержан местный житель, планировавший заказное убийство. Из-за долга в сумме более 16,5 млн рублей подозреваемый был готов лишить жизни своего кредитора. Для совершения убийства он нанял исполнителя.

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