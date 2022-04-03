Шебалинский район, Алтай, 3 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Полицейские в Шебалинском районе Республики Алтай повторно уличили 39-летнюю местную жительницу в дискредитации вооружённых сил России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Смартфоны

В соцсети, как отмечается, женщина опубликовала из своего личного аккаунта информацию дискредитирующего характера. В связи с этим на неё составили административный протокол. Решением суда сельчанку оштрафовали на 35 тыс. рублей. В первый раз ей назначили штраф в 30 тыс. рублей.

К ответственности привлечён также 45-летний житель Шебалинского района. В одной из групп в соцсети он выложил текст и фотографии, направленные на дискредитацию использования российских военных в ходе специальной операции на Украине.

«Судья Шебалинского района, рассмотрев материалы об административном правонарушении назначил правонарушителю наказание в виде штрафа, в размере 30 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.