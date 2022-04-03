Ростов-на-Дону, , 10:37 — REGNUM Колонна МЧС России доставила ещё 665 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 3 апреля.

Гуманитарная помощь России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«МЧС России доставило 665 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины. Для доставки были задействованы 70 автомобилей. В составе груза продукты питания, строительные материалы и предметы первой необходимости», — уточнили в ведомстве.

Всего в Донбасс и на Украину отправлено 17 конвоев с гуманитарным грузом. Людям доставлено более 1,8 тыс. тонн продовольствия, товаров первой необходимости, одежды, строительных материалов.