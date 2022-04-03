Воронеж, , 10:36 — REGNUM Последствия непогоды устранили энергетики на территории Воронежской области 3 апреля, сообщили в пресс-службе «Россетти Центр».

Гроза Pixabay.com

По данным компании, уже к 08:00 3 апреля ремонтными бригадами было восстановлено нарушенное энергоснабжение всех потребителей региона.

«На объектах высокого напряжения (35 кВ и выше) технологические нарушения не зафиксированы», — уточнили в пресс-службе.

Как отмечает ИА REGNUM, вечером 2 апреля на Воронеж и районы области обрушилась непогода — ливневые дожди в сопровождении грозы и сильного ветра. В районах области произошли локальные отключения электричества. В Россоши ураган повалил деревья, повредил кровлю жилых домов, отключения электричества привели к приостановке подачи водоснабжения, сообщили жители в соцсетях.