Ханты-Мансийск, 3 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Югру придёт долгожданное тепло с дневной температурой до +10°C. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Весна

С понедельника, 4 апреля ночью прогнозируется синоптиками + 1… — 4 °C, днём + 5…+ 10 °C. Вероятны осадки в виде мокрого снега и дождя. При этом обещают сильные порывы ветра до 18 м/с.

Во вторник, 5 апреля температура воздуха ночью и днём предполагается аналогичной. Ветер также будет с усилением до 18 м/с. Обещаются небольшие осадки.