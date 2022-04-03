Москва, , 10:33 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 125 самолетов и 88 вертолетов, и беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом 3 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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Кроме того, уничтожены 221 зенитный ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронемашин, 805 орудий полевой артиллерии и минометов, 207 установок реактивной системы залпового огня, 1781 единица военной автомобильной спецтехники.

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