Москва, , 10:30 — REGNUM В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС РФ поражен 51 военный объект Украины. Об этом 3 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

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Среди них: 4 командных пункта, 2 установки реактивных систем залпового огня, 2 пусковые установки ЗРК «Оса-АКМ», в районах н.п. Барвенково и Славянск 2 артиллерийские батареи, 4 полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах н.п. Константиновка и Крестище, 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ.

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