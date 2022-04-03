Иркутск, , 10:30 — REGNUM В Иркутской области регистрируется снижение заболеваемости COVID-19, однако, не стоит терять бдительность. Об этом 3 апреля сообщила осуществляющая полномочия министра здравоохранения Приангарья Анна Данилова. Её слова цитирует телеграм-канал минздрава региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается также, что в Иркутской области прекратили работу амбулаторно-ковидные центры, но пройти тестирование по-прежнему можно в поликлинике. «Врач проведёт осмотр и назначит необходимое лечение.

«Такие меры в регионе действуют с целью контроля эпидситуации и своевременного реагировать системы здравоохранения на рост заболеваемости», — отметила Анна Данилова.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 3 апреля 2022 года, число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8456 человек, причём семеро из них погибли за последние сутки.

Первый амбулаторно-ковидный центр на базе поликлиники Иркутской городской клинической больницы №8 был открыт в конце ноября 2020 года по поручению губернатора региона Игоря Кобзева. На пике пятой волны COVID-19 в регионе работало восемь амбулаторно-ковидных центров для взрослых и пять для детей.

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