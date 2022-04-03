Кемерово, 3 апреля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Кемеровской области заблаговременно в 2021 году начало заявочную кампанию для льготных категорий граждан. Об этом сообщила начальник отдела контрактной службы минздрава Анастасия Бобровникова.

ИА REGNUM Лекарства

«Соответственно, контракты заключены в полном объёме. Поставка уже осуществлена в объёме 50%. И в следующем месяце будет догружен на склад оставшийся объём медикаментов. То есть все медикаменты для льготных категорий граждан есть в полном объёме», — подчеркнула она.

Отметим, что по словам Бобровниковой, порядок организации льготного лекарственного обеспечения утверждён приказом минздрава Кузбасса.

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