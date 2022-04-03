Кызыл, 3 апреля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Туве правоохранители пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся организацией занятия проституцией. В состав группы входили трое жителей Кызыла от 25 до 50 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Насилие

По данным ведомства, с марта по май 2020 года обвиняемые путём уговоров и обещаний быстрого заработка вовлекли в незаконную деятельность молодых девушек 18-25 лет.

«При этом в отношении некоторых из них оказывалось психологическое давление и применялось физическое насилие с целью принуждения продолжать заниматься противоправной деятельностью», — отметили в МВД.

Клиентов сутенёры искали, размещая рекламу в соцсетях, а встречи проходили в съёмных квартирах.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям — «организация занятия проституцией» и «вовлечение» в эту сферу. Расследование к настоящему времени завершено, документы направлены в суд.