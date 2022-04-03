Сургут, Югра, 3 апреля 2022, 10:17 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) создали национальный разговорник на 16 языках. Об этом сообщают «Новости Югры».

Народное творчество Югры
Народное творчество Югры
Kmns.admhmao.ru

Словарь будет называться «Твои первые 100 слов на моём родном языке». В него войдут распространённые обороты речи и стандартный лексикон представителей 16 национальностей, проживающих в Сургуте. Разговорник выпустят общественники на средства городского гранта. Его готовность к печати намечена на май 2022 года.

Отмечается, что на территории Югры проживают представители 123 национальностей.