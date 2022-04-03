Сургут, Югра, , 10:17 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) создали национальный разговорник на 16 языках. Об этом сообщают «Новости Югры».

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Словарь будет называться «Твои первые 100 слов на моём родном языке». В него войдут распространённые обороты речи и стандартный лексикон представителей 16 национальностей, проживающих в Сургуте. Разговорник выпустят общественники на средства городского гранта. Его готовность к печати намечена на май 2022 года.

Отмечается, что на территории Югры проживают представители 123 национальностей.