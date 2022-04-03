Кемерово, 3 апреля 2022, 10:17 — REGNUM В Кемеровской области льготные категории граждан будут обеспечены лекарствами. Об этом заявила начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения региона Анастасия Бобровникова.
«Порядок организации льготного лекарственного обеспечения утверждён приказом минздрава Кузбасса, — подчеркнула она. — Соответственно, для получения лекарственных препаратов пациенту необходимо обратиться в поликлинику, выписать льготный рецепт. Порядок остался прежний. Изменились только сроки действия рецепта».
Также, по её словам, немного изменился порядок выписки, «но в целом граждан это никаким образом не затронет».