Кемерово, , 10:17 — REGNUM В Кемеровской области льготные категории граждан будут обеспечены лекарствами. Об этом заявила начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения региона Анастасия Бобровникова.

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«Порядок организации льготного лекарственного обеспечения утверждён приказом минздрава Кузбасса, — подчеркнула она. — Соответственно, для получения лекарственных препаратов пациенту необходимо обратиться в поликлинику, выписать льготный рецепт. Порядок остался прежний. Изменились только сроки действия рецепта».

Также, по её словам, немного изменился порядок выписки, «но в целом граждан это никаким образом не затронет».