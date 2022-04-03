Москва, 3 апреля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Коллектив московского драматического театра «Сфера» выступает против слияния с театром «Эрмитаж». Об этом сообщает пресс-служба театр «Сфера».

Mapymille Театр

Ранее стало известно о распоряжении департамента культуры Москвы, предусматривающем вхождение театра «Сфера» в состав театра «Эрмитаж». Планируется, что «Сфера» сохранит собственную труппу и структуру театра.

Сотрудники театра «Сфера» выступили против слияния, опубликовав соответствующее коллективное письмо. В заявлении говорится, что театр самодостаточен и любим зрителями, поэтому изменение структуры не требуется.

«Мы считаем, что данное решение является необдуманным и разрушительным не только для театра с уникальной историей и сценой, но и для всей театральной Москвы», — говорится в письме.

Обращение подписано главным режиссёром театра «Сфера» Александром Коршуновым и директором театра Ириной Тарасовой.

Театр «Сфера» был создан в 1981 году по инициативе актрисы и театрального режиссёра Екатерины Еланской. После смерти Еланской в 2013 году художественным руководителем театра стал народный артист РФ Александр Коршунов.