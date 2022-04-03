Луганск, , 10:07 — REGNUM ️В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике. Об этом 3 апреля заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«А именно: 20 человек личного состава; 3 боевые машины пехоты; 2 единицы автомобильной техники», — отметил он.

«За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 9 снарядов из артиллерии калибра 122 мм по территории Республики, под обстрелы попали 2 населённых пункта.️ В результате обстрела н.п. Донецкий разрушен дом и 4 хозпостройки», — добавил он. ️

В результате обстрела н.п. Первомайск получила ранения женщина 1985 г.р., разрушено и повреждено 2 жилых дома и 5 хозпостроек, а также повреждения получил ясли-сад «Колобок».