Таштагол, Кемеровская область, , 10:07 — REGNUM В Кемеровской области 21-летнему призывнику из Таштагола, уклонявшемуся от прохождения военной службы, вынесен приговор. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Призывник Mil.ru

Установлено, что в период осеннего призыва 2021 года призывник не являлся по повесткам в военный комиссариат для прохождения комиссий. Материалы в отношении уклониста были переданы в следственные органы. Со следствием он сотрудничал, вину признал.

Суд приговорил его к штрафу в размере 50 тысяч рублей.