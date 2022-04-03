Новосибирск, 3 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 3 апреля, прошла очередная продовольственная ярмарка выходного дня — в Октябрьском районе на площадке перед ГПНТБ. По словам мэра города Анатолия Локтя, выбрано удачное проходное место.

Официальный телеграм-канал мэра Новосибирска Продовольственная ярмарка

«Из представленной продукции совсем не пользуется спросом сахар, лежит и не вызывает особого ажиотажа. А вот свежая мясная продукция, которую представили мясокомбинаты, очень востребована. Разбирают яйца, муку, выпечку. Появились на ярмарке промтовары – мы никаких запретов не накладываем, если они пользуются спросом, то почему бы и нет», — отметил глава города, который посетил ярмарку.

Свою продукцию на продовольственной ярмарке представили более 40 операторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил главам администраций проинформировать подшефные районы области о городских ярмарках и пригласить местных товаропроизводителей, участие для которых беслатное.

Читайте также: В Новосибирске увеличивают число ярмарок