Донецк, 3 апреля 2022, 09:57 — REGNUM ВСУ обстреляли Еленовку. Об этом 3 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:30 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Минеральное снарядами калибра 122 мм.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Минеральное снарядами калибра 122 мм