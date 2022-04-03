Ростов-на-Дону, , 09:56 — REGNUM В Ростовской области в 2021 году транспортными перевозками воспользовались 289,2 млн человек. Этот показатель на 14% (35,5 млн человек) больше, чем в 2020 году. К такому выводу пришли аналитики Ростовстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пассажир Дарья Антонова © ИА REGNUM

Особой популярностью по-прежнему пользуются автобусные перевозки, которыми воспользовались 256,3 млн человек. Этот показатель вырос на 14,2%. В 2021 году пассажирами трамваев и троллейбусов стали 20,6 млн человек (+3%). Услугами железнодорожного транспорта воспользовались 9,9 млн человек (+28,6%).

Рост пассажиров, выбирающих водные или воздушные маршруты (2,4 млн человек), составил 0,9 млн человек (63,5%).

Во многом рост показателей обусловлен снятием пандемийных ограничений.