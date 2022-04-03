Чита, 3 апреля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Забайкальском крае поддержали инициативу казаков о сборе и отправке российским военным «гостинцев» с приветом от земляков. Подробности об акции, получившей название «ПОСЫЛКА ИZ ДОМА», сообщает пресс-служба правительства региона.

U.S. Navy Гуманитарная помощь

Российские военнослужащие участвуют в специальной операции на территории Украины. Среди бойцов немало и забайкальцев. Чтобы поддержать их боевой дух, активисты региона запустили данную акцию. Для российских военных формируется посылка, в которой будут средства личной гигиены, кондитерские изделия, чай, кофе, а также теплые слова и открытки от забайкальцев. Собрано уже порядка 300 тысяч рублей.

«Эта акция имеет важное символическое значение. Во-первых, для демонстрации миру нашего единства в трудную для Родины минуту, во-вторых, для поддержки ребят на передовой. Теплая весточка от своих — это всегда радость.

Мало того, мы решили объединить несколько акций, которые проводятся у нас в Забайкалье. Ученики многих школ делают рисунки для наших солдат, юнармейцы пишут письма. Мы решили, что будет отлично, если все это будет в одной посылке», — рассказал руководитель исполкома Народного фронта в Забайкалье Дмитрий Зотов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта войсковой старшина Забайкальского казачьего войска Михаил Колосов записал видеообращение, в котором высказал слова поддержки решению провести специальную военную операцию по защите республик Донбасса.

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