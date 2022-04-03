Оренбург, 3 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Для Оренбургской области Белоруссия является одним из главных торговых партнёров. Об этом заявил губернатор Денис Паслер.

Иван Шилов ИА REGNUM Двигатель торговли

Только в 2021 году объём взаимной торговли зафиксирован на уровне 470 млн долларов. В Оренбуржье с участием белорусского капитала работают пять предприятий. А последняя бизнес-миссия партнёров из Белоруссии состоялась в Оренбуржье в марте.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля отмечался День единения народов России и Белоруссии.