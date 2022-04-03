Киев, , 09:50 — REGNUM Минобороны РФ показало уничтожение ударными вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ с помощью управляемых ракет «Вихрь».

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На кадрах видна боевая работа нескольких Ка-52 — от взлёта до посадки. Вертолеты ведут стрельбу неуправляемыми ракетами с кабрирования. Демонстрируется и запись с экрана оператора оружия вертолета, где видно пуск и поражение цели ракетой «Вихрь».

"Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот. В результате … уничтожены замаскированные в лесистой местности позиции бронетехники техники ВСУ», — отмечается в сообщении ведомства.

Армейская авиация в ходе проведения военной спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, доставке десанта, уничтожению бронетехники.